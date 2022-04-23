СГБ Азербайджана перечислила средства в Фонд возрождения Карабаха

Служба государственной безопасности Азербайджана перечислила средства в Фонд возрождения Карабаха.

Об этом Day.Az сообщает в субботу со ссылкой на сайт Службы государственной безопасности.

"Как известно, на освобожденных от почти 30-летней оккупации землях под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева в настоящее время ведутся широкомасштабные работы по реконструкции и строительству. В целях оказания поддержки этим мерам Службой государственной безопасности в Фонд возрождения Карабаха перечислены денежные средства в размере 200 000 манатов", - говорится в сообщении.