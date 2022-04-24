Баку и Тбилиси могут углубить региональную экономическую интеграцию

Благодаря сотрудничеству с Азербайджаном Грузия может получить возможность углубления региональной экономической интеграции.

Об этом Trend сказал заместитель директора Русской экономической школы, профессор Азербайджанского экономического университета Эльшад Мамедов, передает Day.Az.

По его словам, благодаря эффективной политике Президента Ильхама Алиева, Азербайджан позиционирует себя как страна, реализующая сбалансированную и прагматичную внешнеэкономическую политику.

Поэтому сотрудничество Грузии с Азербайджаном может иметь позитивный результат по самым разным спектрам актуальной повестки.

"Азербайджан является для Грузии ключевой страной с инвестиционной точки зрения. Кроме того, с точки зрения реализации экспортных поставок, Грузия имеет для Азербайджана важное значение", - сказал Мамедов.

Он добавил, что вместе с тем региональное сотрудничество больше должно быть направлено на совместные крупные инвестиционные проекты, связанные с развитием реального сектора экономики, потому что без создания региональных цепочек и мощных производственных центров добиться устойчивой конкурентоспособности сложно.

"Основные проекты сотрудничества между Грузией и Азербайджаном должны носить характер инвестиций в производство продукции с высокой добавленной стоимостью, перерабатывающие сектора. В этом контексте необходимо больше инвестировать в переработку. Это касается сельского хозяйства, промышленности, энергетики", - отметил Мамедов.

По мнению экономиста, необходимо осуществлять более широкомасштабную региональную экономическую интеграцию, в которой целесообразно было бы участие и Грузии, и Азербайджана.