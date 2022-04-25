Азербайджан – точка притяжения и объединяющая сила для всех азербайджанцев

Это первый съезд, который проводился после освобождения Азербайджаном своих территорий, и потому он является знаковым событием для всех азербайджанцев мира. Во время 44-дневной войны диаспора по всему миру проявила себя очень активно и сплоченно, и это главный показатель того, что в азербайджанской диаспоре по всему миру есть импульс, стержень, точка притяжения, которой является сам Азербайджан. Несмотря на то, что многие уехали очень давно, многие вообще никогда не жили в Азербайджане, все равно объединяющей силой для азербайджанцев мира является именно Азербайджанская Республика.

Об этом сказала в беседе с Day.Az директор павильона Азербайджана на ВДНХ (Москва) Саадат Кадырова, принимавшая участие в Съезде Победы - V Съезде азербайджанцев мира в Шуше.

Новые задачи диаспоры определены. Надо отметить, что в выступлении Президента Ильхама Алиева перед участниками съезда были в этом плане важные месседжи. Например, о том, что информационная война продолжается, что диаспора должна активно участвовать в общественной жизни тех стран, где она сформирована, доносить правду, информировать население, общественно-политических деятелей. И мне кажется, самым главным вызовом и самой главной задачей для любой диаспоры по всему миру должна быть именно информационная повестка.

Есть страны, где армянское лобби особенно сильно и активно и традиционно имеет все шансы на то, чтобы эту повестку перетянуть на свою сторону. Ни для кого не секрет, что это Россия, Франция, США, страны, где армянское лобби особенно хорошо себя чувствует. И, конечно, в этих странах диаспора должна укрепляться, максимально содействовать распространению правды об Азербайджане, его истории. А правда эта основывается ни на чем ином, как на международных принципах и резолюциях, которые неоднократно подтверждали, что Карабах это территория Азербайджана.

Что значит для всех нас проведение съезда именно в Шуше?.. Шуша это символ, который живет в сердце каждого азербайджанца. Это культурная столица Азербайджана, а теперь и культурная столица тюркского мира. Это некая объединяющая ось, которая на подсознательном, ментальном уровне связывает всех азербайджанцев мира особенной любовью ко всему Карабаху и особенно к Шуше. Проведение этого съезда в Шуше создало еще одну очень ценную объединяющую платформу. Год назад я была в Шуше на фестивале "Харыбюльбюль" и могу сказать, что сегодня чувствуются большие изменения. Очень многое уже сделано. Не только визуально понятно, что огромная работа проводится, но и на уровне ощущений. Как будто Шуша проснулась, нет того гнетущего чувства, есть чувство радости. Мы стали свидетелями процесса расцвета, возрождения к новой жизни. Ну, это когда весной просыпается после холодной зимы природа, солнце начинает светить ярче, все цветет. Такое ощущение, будто сама карабахская земля радуется освобождению, тому, что ее истинные хозяева вернулись к себе домой. Так что, на мой взгляд, это было очень правильное решение. Для многих азербайджанцев диаспоры попасть в Шушу было мечтой. Для тех людей, которые провели огромную работу во время войны и продолжают ее сейчас, было большой радостью получить шанс приехать в Карабах, увидеть Шушу.

На съезде была прекрасная, теплая и дружеская атмосфера. Не могу не поблагодарить Госкомитет по работе с диаспорой за это приглашение. Организаторы, вся команда, лично Фуад Мурадов старались уделить время всем гостям, сделать эту поездку содержательной и интересной. Я думаю, работа с диаспорой на сегодня это одно из самых важных, я бы даже сказала, наравне с внешней политикой, ключевых направлений.

Эмоции, которые там царили, являются тоже объединяющей силой. Лично я чувствовала какую-то внутреннюю свободу, было ощущение абсолютного счастья, потому что тридцать лет мы, азербайджанцы, жили с камнем на душе и ждали этого дня. Кто-то продолжал надеяться, кто-то уже потерял надежду. Возможность освобождения оккупированных территорий казалась многим несбыточной мечтой. Но благодаря Президенту, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, благодаря азербайджанскому солдату, его духу, его воле, благодаря тем, кто разрабатывал эту повестку на дипломатическом поле, это стало возможным.

Огромное впечатление произвела лично на меня Дорога Победы. Год назад мы ехали в Шушу по старой дороге, а в этот раз уже по новой. Это, конечно, огромная работа, просто сумасшедшая перспектива, учитывая, какие средства и силы вкладываются в возрождение освобожденных территорий. Я когда ехала, думала о тех воинах, которые фактически проложили эту дорогу силой воли, своей кровью, своей любовью к Родине. Только любовь и только очень большая сила духа могла заставить человека пройти такой путь, карабкаться по скалам, чтобы освободить Шушу. Честно говоря, это самое большое впечатление для меня. Этот подвиг азербайджанского солдата останется в истории.

Лейла Таривердиева