В Вене почтили память убитых армянскими террористами турецких дипломатов

В столице Австрии, Вене, состоялась выставка, посвященная памяти турецких дипломатов, убитых армянскими террористическими группировками в 1970-80-х годах прошлого века.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, организатором мероприятия выступило Управление по связям Администрации президента Турции.

С видеообращением к участникам программы обратился глава ведомства Фахреттин Алтун.

По его словам, кампания террора против турецких дипломатов стала продолжением массовых убийств армянскими дашнакскими бандами мусульманского населения Османской империи в начале 20-го века.

Он добавил, что Турция демонстрирует "целостный подход" к событиям 1915 года, вместо того чтобы опираться в этом вопросе на домыслы и искаженные факты.

Алтун подчеркнул, что Турция стремится строить общее будущее со своими гражданами армянского происхождения, несмотря на попытки определенных кругов подорвать этот процесс.

"Мы будем и впредь рассматривать историю как богатый источник для укрепления общих уз и сопротивления силам, которые хотят эксплуатировать и использовать ее в качестве инструмента для разжигания ненависти", - добавил он.