Проводимая Президентом Ильхамом Алиевым целенаправленная политика превратила Азербайджан в уважаемую в мире страну

Историческое значение и символический смысл проведения V Съезда азербайджанцев мира в Шуше после исторической Победы в 44-дневной войне очень велики. Выступая на съезде, Победоносный Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев затронул многие важные вопросы и еще раз озвучил непоколебимую позицию Азербайджана.

Как сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Джавид Османов, Шуша является культурной столицей Азербайджана и жемчужиной мира, передает Day.Az.

"В то же время Шуша является очень важным местом со стратегической точки зрения. Кроме того, Шуша имеет большое значение для нашего народа с политической и идеологической точки зрения. Конечно, азербайджанцы всего мира с большой гордостью восприняли проведение столь престижного мероприятия в Шуше. Радость наших соотечественников, принявших участие в этом форуме, еще раз подтвердила это.

Когда в 2001 году по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева был проведен I Съезд азербайджанцев мира, его целью было еще больше сплотить и скоординировать деятельность азербайджанской диаспоры, донести до мира реалии Азербайджана. В то же время одной из главных задач политики нашего великого лидера было доведение до азербайджанцев мира идеологии азербайджанства. Цель этой идеологии - построение сильного Азербайджана. И Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева с 2003 года превратился в сильное и могущественное государство", - сказал Османов.

Депутат отметил, что Азербайджан завоевал в мире большой авторитет и уважение.

"В основе этого, безусловно, лежит целенаправленная политика, проводимая Президентом Ильхамом Алиевым с 2003 года. Была построена сильная экономика, создана сильная армия, укреплено наше национальное единство, а молодежь - воспитана в духе патриотизма. Азербайджан стал сильной страной. В результате решительности, принципиальности и дипломатического мастерства Президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева Азербайджан в 44-дневной Отечественной войне одержал самую яркую победу в своей истории", - сказал Османов.

По его словам, после восстановления территориальной целостности Азербайджана Президент Ильхам Алиев проводит целенаправленную политику в постконфликтный период в соответствии с национальными интересами народа.

Депутат отметил, что Азербайджан во время 44-дневной Отечественной войны воевал не только с Арменией и армянами всего мира.

"Азербайджан также разгромил покровителей Армении и силы, стоящие за ними. Конечно, и с этой точки зрения эта Победа имеет большое историческое значение", - добавил Османов.

Депутат парламента Азербайджана Вугар Искендеров сказал Trend, что 44-дневная Отечественная война 2020 года золотыми буквами вписана в историю Азербайджана.

"Именно в этой войне наша доблестная армия под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева разгромила врага. Был положен конец оккупации наших земель. Отечественная война, начавшаяся 27 сентября в ответ на очередную военную провокацию противника, каждый день которой вошел в историю благодаря успехам азербайджанской армии, завершилась полным поражением Армении", - сказал Искендеров.

По его словам, этот успех дался Азербайджану нелегко.

"В те дни Азербайджанское государство выдержало большие испытания и справилось с сильным давлением, но не остановилось ни на мгновение, потому что народ поддержал главу государства и армию", - сказал Искендеров.

По его словам, пока в те дни наша армия сражалась с врагом на поле боя, представители азербайджанской диаспоры вели борьбу с армянским лобби всего мира.

"Оба сражения закончились победой азербайджанского народа. Именно поэтому проведение Съезда азербайджанцев мира в Шуше после Отечественной войны имеет символическое значение", - сказал Искендеров.

Депутат отметил, что с освобождением города Шуша от оккупации 8 ноября 2020 года Азербайджан полностью сломил сопротивление врага как в военно-стратегическом, так и в моральном плане.

"Шуша всегда играла важную роль в жизни нашего народа. Этот город, считающийся колыбелью культуры Кавказа, подарил Азербайджану сотни выдающихся личностей. Находящиеся здесь исторические памятники и культурные объекты сыграли важную роль в истории Азербайджана. День освобождения Шуши от оккупации имеет и символическое значение. Мы очень счастливые люди, что проживаем эти дни и являемся частью этой истории.

Таким образом, мы вступили в новую эпоху, и, как заявил Президент Азербайджана, "сегодня мы проводим в освобожденном Карабахе, в освобожденной Шуше Съезд азербайджанцев мира. Нынешний съезд называется Съездом Победы, и это естественно, потому что азербайджанцы мира впервые собираются после Победы, проводят съезд, и вообще слово "Победа" очень подходит нашему народу". Уверен, что участники Съезда Победы продолжат упорно трудиться во имя своего народа и Родины в странах, где они живут", - добавил депутат.