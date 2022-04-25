Армения и Азербайджан согласовали параметры состава Совместной пограничной комиссии, передает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.

"Стороны согласовали параметры состава Совместной пограничной комиссии. Условлено провести в ближайшее время заседания Совместной пограничной комиссии, а также рабочей группы по разработке мирного соглашения. Стороны также обменялись мнениями о продолжении шагов в гуманитарной сфере", - говорится в сообщении.