Диверсия вооруженных сил Армении - попытка подорвать мирную повестку, которую проводит Президент Ильхам Алиев

Источник: Агентство международной информации Trend

23 апреля на участке азербайджано-армянской государственной границы, проходящем через Зангиланский район, была предотвращена попытка диверсионной группы вооруженных сил Армении нарушить госграницу Азербайджана. Диверсанты были вынуждены отступить.

Член диверсионной группы вооруженных сил Армении, военнослужащий Матиросов Эдуард Артурович задержан военнослужащими Государственной пограничной службы Азербайджана.

Этими очередными провокационными действиями власти Армении в очередной раз пытаются подорвать мирный процесс в регионе, очередной шаг в рамках которого был сделан в ходе встречи в Брюсселе Президента Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Комментируя данный факт Trend, американский эксперт Ирина Цукерман отметила, что попытка пересечения границы Азербайджана вооруженными силами Армении - это очередная провокация армян в серии подобных провокаций, совершаемых Ереваном со времени принятия трехстороннего заявления в попытке вызвать военный ответ Азербайджана и затормозить мирный процесс, передает Day.Az.

"Примечательно, что этот инцидент произошел вскоре после встречи в Брюсселе Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, за которой последовала встреча Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным", - сказала Цукерман.

По ее словам, это наводит на мысль о том, что Пашинян не контролирует вооруженные силы Армении.

"Эта диверсия не служит интересам самой Армении. Азербайджан при этом не предпринял никаких ответных действий, а сосредоточился на обеспечении дипломатического и политического процесса", - сказала Цукерман.

В свою очередь, американский эксперт Питер Тейс сказал Trend, что Армения исторически вела себя агрессивно по отношению к своим соседям и продолжает наносить ущерб мирному процессу с Азербайджаном.

Эксперт считает, что Совет Европы должен принять резолюцию, осуждающую попытку проникновения вооруженных сил Армении 23 апреля в Зангиланский район, и оказать давление на руководство Армении, чтобы оно соблюдало достигнутые в Брюсселе договоренности, поскольку Ереван нарушает международные конвенции.

По словам Тейса, на сегодня только Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева сделал все возможное для успеха переговоров, которые ведутся с Арменией.