Освобождение Азербайджаном своих земель создало благоприятные условия для развития сотрудничества со всеми партнерами - Магеррам Алиев
Оккупация Арменией азербайджанских территорий на протяжении 30 лет препятствовала безопасности и сотрудничеству в регионе.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по военным вопросам Администрации главы государства, бывший чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Таджикистане Магеррам Алиев на круглом столе, посвященном 30-й годовщине со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Таджикистаном.
По его словам, освобождение Азербайджаном своих земель от оккупации в ходе 44-дневной Отечественной войны создало благоприятные условия не только для сотрудничества в регионе, но и для развития взаимодействия со всеми партнерами.
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