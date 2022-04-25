Освобождение Азербайджаном своих земель создало благоприятные условия для развития сотрудничества со всеми партнерами

Оккупация Арменией азербайджанских территорий на протяжении 30 лет препятствовала безопасности и сотрудничеству в регионе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по военным вопросам Администрации главы государства, бывший чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Таджикистане Магеррам Алиев на круглом столе, посвященном 30-й годовщине со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Таджикистаном.

По его словам, освобождение Азербайджаном своих земель от оккупации в ходе 44-дневной Отечественной войны создало благоприятные условия не только для сотрудничества в регионе, но и для развития взаимодействия со всеми партнерами.