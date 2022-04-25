Сегодня связи между Азербайджаном и Таджикистаном всесторонне развиваются.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в понедельник помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по военным вопросам Администрации главы государства, бывший чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Таджикистане Магеррам Алиев на круглом столе, посвященном 30-й годовщине со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Таджикистаном.

По его словам, после обретения двумя странами независимости отношения между ними продолжили развиваться на основе взаимоуважения и доверия.

Азербайджан и Таджикистан плодотворно сотрудничают в рамках международных организаций, отметил помощник Президента.

"Наши позиции совпадают и по региональным вопросам. Обе страны поддерживают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Сегодня связи между Азербайджаном и Таджикистаном всесторонне развиваются. Искренние отношения между лидерами двух стран вносят положительный вклад в развитие межгосударственных связей", - добавил Алиев.