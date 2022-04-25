Связи между Азербайджаном и Таджикистаном имеют глубокие корни.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в понедельник посол Таджикистана в Азербайджане Рустам Соли на круглом столе, посвященном 30-й годовщине со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Таджикистаном, организованном Центром анализа международных отношений и посольством Таджикистана в Азербайджане.

Дипломат отметил, что отношения между двумя странами основаны на взаимном доверии.

"Народы Азербайджана и Таджикистана имеют общие культурные ценности. Отношения между нашими странами имеют глубокие исторические и культурные корни. Между Азербайджаном и Таджикистаном существует глубокое доверие. Тесные отношения, существующие между лидерами двух стран, вносят важный вклад в развитие межгосударственных связей", - сказал Соли.

Дипломат отметил, что с целью развития связей между государственными структурами Азербайджана и Таджикистана создаются рабочие группы.

"Одна такая рабочая группа уже создана. Ведется работа по созданию других рабочих групп. Верим, что отношения между двумя странами будут и далее развиваться", - сказал Соли.

Посол также сообщил, что Азербайджан и Таджикистан плодотворно сотрудничают и в борьбе с международным терроризмом.