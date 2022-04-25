Председатель УМК осудил попытки сожжения Корана в Швеции и Дании

Решительно осуждаю факты осквернения религиозных мест и символов в разных частях мира, в том числе попытку сожжения Священного Корана в Швеции и Дании в месяц Рамазан, а также столкновения в Иерусалиме.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде на ифтаре, который он организовал в своей резиденции по случаю священного месяца Рамазан.

По его словам, недопустимо использование религиозных чувств в политических целях, и подобные случаи должны быть однозначно осуждены лидерами всех религий.

Отметим, что 24 апреля председатель Управления мусульман Кавказа организовал в своей резиденции ифтар, в котором приняли участие главы религиозных конфессий в Азербайджане.