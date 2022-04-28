Исполняется 99 лет со дня рождения выдающегося азербайджанского ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой

Сегодня выдающемуся азербайджанскому ученому-офтальмологу, академику Зарифе Алиевой исполнилось бы 99 лет. Своими воспоминаниями о Зарифе Алиевой поделился с Day.Az завкафедрой офтальмологии Азербайджанского медицинского университета, почетный доктор Академии медицинских наук России, действительный член Американской офтальмологической академии, профессор, доктор Паша Мусаев.

Мне выпало счастье знать Зарифу Алиеву, учиться у нее, быть свидетелем ее роста как ученого с мировым именем. Зарифа ханум была ученым вне времени и пространства. Она на отлично окончила школу и вуз, блестяще защитила кандидатскую и докторскую диссертации. Докторскую защищала в Институте глазных болезней Гельмгольца в Москве. В своих офтальмологических исследованиях она опередила время.

В 1977 году по инициативе Зарифы Алиевой в Баку впервые был проведен пленум правления Всесоюзного общества офтальмологов. Это событие сыграло большую роль в развитии офтальмологической науки в Азербайджане. Пленум поддержал инициативу Зарифы ханум о создании в Азербайджане первой специализированной научно-исследовательской лаборатории по изучению профессиональной патологии органа зрения. Лаборатория открылась в гремевшем тогда на весь Союз Бакинском заводе бытовых кондиционером. Зарифа Алиева вела здесь исследовательскую работу, изучая влияние производственных условий на зрение человека. Уникальность инициативы заключалась в том, что исследования проводились непосредственно на производстве. В 1981 году за эти исследования, внесшие большой вклад в развитие советской офтальмологии, Зарифа Алиева была удостоена высшей награды в области офтальмологии - премии Академии медицинских наук СССР имени академика М.И.Авербаха. хочу подчеркнуть, что она стала первой женщиной, удостоенной этой награды.

Велики ее заслуги в изучении вирусных поражений органа зрения - трахомы, герпетической болезни глаз. Благодаря Зарифе Алиевой трахома в Азербайджане была искоренена. Врачи под ее руководством ездили в районы, проводили исследования, оказывали людям помощь на местах. До того граждане республики массово буквально слепли от трахомы, исследования же Зарифы ханум позволили полностью победить этот недуг.

Зарифа Алиева была одним из пионеров в сфере иридодиагностики - диагностики по радужной оболочке глаза, позволяющей определять наличие у человека тех или иных заболеваний. Она была одним из авторов "Основ иридодиагностики", труда, который по сей день является самым популярным руководством в данной сфере для практических врачей.

Еще одна область, где Зарифа Алиева оставила неизгладимый след как врач и ученый, это деонтология. Деонтология это наука об отношениях между врачом и пациентом. Зарифа ханум была утонченным и чувствительным человеком, вопросы врачебной этики всегда играли для нее огромную роль. В развитых странах этой дисциплине придается очень большое значение. Научные статьи Зарифы Алиевой в этой области публиковались в авторитетных профильных изданиях, например, в журнале "Вестнике офтальмолога", издававшемся в Москве. А книга "Высокое призвание" стала настольной для врачей.

Невозможно говорить о Зарифе Алиевой только как о враче и ученом. Она была не только талантливым офтальмологом, но и необыкновенным человеком. Она была разносторонней личностью.

Я видел ее в коллективе, наблюдал, как внимательна, дружелюбна и предупредительна была она с коллегами. Я наблюдал, с каким почтением она относилась к своему педагогу Умнисе Мусабековой. Вы только представьте - супруга первого секретаря ЦК КП республики в присутствии своего педагога превращалась в студентку - столько в ее поведении было уважения и почтения. Особый разговор это ее отношение к матери, Лейле ханум, к детям, к студентам. А как она относилась к пациентам, как она помогала тем, кто нуждался в помощи, покупала им одежду, обеспечивала едой! Она была носителем ментальных ценностей азербайджанского народа, пронесенных через века. Она была одной из великих женщин, сыгравших особую роль в истории Азербайджана.

Зарифа Алиева была очень позитивным человеком, вокруг нее всегда создавалась светлая аура. Рядом с ней, несмотря на ее во всех отношениях высокий уровень, люди чувствовали себя свободно. Она была очень образована, начитана и эрудированна, проницательна, видела людей, я бы сказал, как на рентгене.

Она была настоящим Человеком, демократичным, открытым, простым, несмотря на то, что ее супруг, Общенациональный лидер Гейдар Алиев руководил республикой. Зарифа ханум никогда не нагружала коллег какими-то своими заботами и проблемами. Она оставалась такой до последнего момента своей жизни. Зарифа Алиева подавала пример достоинства, терпения и доброты. Таких людей за мою долгую жизнь мне довелось встретить немного.

Когда я учился в Москве в аспирантуре и докторантуре, был свидетелем ее выступлений на крупных всесоюзных мероприятиях. Я видел, с каким вниманием ее слушали. Зал буквально замирал, заслушавшись, - настолько красиво и доходчиво она умела выражать свои мысли. Есть люди, много знающие, но не способные выразить свою мысль. Зарифа ханум умела говорить. Она была умна от рождения, но еще и обладала большими познаниями, потому что много читала, работала над собой. Она была членом редколлегии журнала "Вестник офтальмологии", и мне как-то довелось присутствовать при обсуждении очередного номера. Как замечательно она говорила, как доводила свои мысли до коллег!

В 2010 году в серии "Жизнь замечательных людей" вышла книга о Зарифе Алиевой. Книга завершается ее последней запиской, переданной ею, тяжело больной, из больницы супругу, Гейдару Алиеву: "Не беспокойся обо мне, смотри хорошенько за детьми. Не забывай, что я люблю тебя... Не забывай, что я люблю тебя!" Эти три предложения, содержащийся в них оптимизм, потрясают. Бывает, что общаешься с человеком, и он буквально высасывает из тебя все силы своими эмоциями. Зарифа Алиева была совсем другой, она оставалась такой и будучи неизлечимо больной. Она ушла, достойно выполнив свой долг как ученый, как мать и супруга, как педагог, как друг, как гражданин.

Лейла Таривердиева