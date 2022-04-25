https://news.day.az/politics/1456514.html Джейхун Байрамов принял представителя ОБСЕ по свободе СМИ - ФОТО
Джейхун Байрамов принял представителя ОБСЕ по свободе СМИ - ФОТО
Министр иностранных дел Джейхун Байрамов провел встречу с находящейся с визитом в Азербайджане представителем ОБСЕ по свободе СМИ Терезой Рибейро.
Как сообщили Day.Az в управлении пресс-службы МИД, на встрече состоялся обмен мнениями о работе, проводимой в сфере свободы СМИ в Азербайджане.
На встрече была подчеркнута важность продолжения диалога между сторонами.
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