Джейхун Байрамов принял представителя ОБСЕ по свободе СМИ

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов провел встречу с находящейся с визитом в Азербайджане представителем ОБСЕ по свободе СМИ Терезой Рибейро.

Как сообщили Day.Az в управлении пресс-службы МИД, на встрече состоялся обмен мнениями о работе, проводимой в сфере свободы СМИ в Азербайджане.

На встрече была подчеркнута важность продолжения диалога между сторонами.