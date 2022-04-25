Продолжается утилизация непригодных боеприпасов

Подразделения азербайджанской армии продолжают проводить плановую утилизацию боеприпасов с истекшим сроком эксплуатации и непригодных для использования с соблюдением всех мер безопасности, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Согласно информации, процесс утилизации боеприпасов будет осуществляться с 26 по 30 апреля на полигоне Сейфели.

"Общественность будет регулярно информироваться о проводимых взрывных работах", - говорится в сообщении минобороны.