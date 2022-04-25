На международном форуме в Японии рассказали о загрязнении Арменией реки Охчучай
В японском городе Кумамото в гибридном формате прошел 4-й Азиатско-Тихоокеанский водный форум, посвященный совершенствованию управления водными ресурсами.
Как сообщили Day.Az в понедельник в министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана, в форуме приняли участие главы государств, представители правительств ряда стран, ведущих международных организаций.
Присоединившийся к участию в форуме в онлайн-формате министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев подчеркнул, выступая на мероприятии, важность сотрудничества с соседними странами, а также международными организациями в области управления трансграничными реками.
Он также отметил, что сильному загрязнению в результате деятельности горнодобывающей промышленности Армении подвергается река Охчучай. Он призвал международные организации и участников форума оказать поддержку в предотвращении загрязнения реки.
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