Что обсудили Байрамов и Ховаев?

25 апреля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял специального представителя министерства иностранных дел России по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией Игоря Ховаева.

Как сообщает Day.Az в понедельник со ссылкой на МИД Азербайджана, стороны обменялись мнениями о шагах, предпринимаемых в направлении нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Состоялось обсуждение текущей ситуации в областях подготовки будущего мирного договора между Арменией и Азербайджаном, открытия всех коммуникаций и начала процесса делимитации.

Было подчеркнуто, что азербайджанская сторона готова предпринять соответствующие шаги для обеспечения мира и безопасности в регионе.

Специальный представитель МИД России еще раз подчеркнул, что Россия готова поддержать достижение прогресса по всем обозначенным направлениям.

Стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.