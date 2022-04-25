Что обсудили Байрамов и Ховаев? - ФОТО
25 апреля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял специального представителя министерства иностранных дел России по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией Игоря Ховаева.
Как сообщает Day.Az в понедельник со ссылкой на МИД Азербайджана, стороны обменялись мнениями о шагах, предпринимаемых в направлении нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
Состоялось обсуждение текущей ситуации в областях подготовки будущего мирного договора между Арменией и Азербайджаном, открытия всех коммуникаций и начала процесса делимитации.
Было подчеркнуто, что азербайджанская сторона готова предпринять соответствующие шаги для обеспечения мира и безопасности в регионе.
Специальный представитель МИД России еще раз подчеркнул, что Россия готова поддержать достижение прогресса по всем обозначенным направлениям.
Стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
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