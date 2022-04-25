Франция: конец армянской интриги. К итогам второго тура президентских выборов

Автор: Пярвин Мирзазаде

24 апреля 2022 года во Франции прошёл второй тур президентских выборов, на котором убедительную победу одержал действующий Президент Эмманюэль Макрон, получивший почти 58,55 % голосов избирателей, опередив своего соперника-лидера Национального Фронта Марин Ле Пен, набравшая 41,46 % голосов.

Таким образом, Франция, во главе с Президентом Э. Макроном продолжит свой курс на дальнейшую евроинтеграцию и укрепление связей с Европейским Союзом. Значительную роль в победе Президента Э. Макрона сыграл и тот факт, что с 1 января 2022 года Франция председательствует в ЕС и предпринятые им шаги в качестве Председательствующего, направленные на усиление роли ЕС в решении острых международных проблем, способствовали увеличению влияния Франции в мире, что отразилось на росте популярности среди избирателей.

Несмотря на то, что во французском обществе наблюдается значительное увлечение количества евроскептиков, большинство избирателей предпочли предсказуемого умеренного Э. Макрона, чем радикальную экспансивную М. Ле Пен, которая резко выступала против ЕС, миграции и отличалась неприязнью к исламу. Учитывая тот факт, что в настоящее время значительную часть населения Франции составляют мусульманские выходцы из стран Африки и Азии, то неудивительно, что они предпочли действующего Президента, лидеру крайне правого Национального Фронта, отличающийся особой "любовью" к мигрантам из этих стран.

После первого тура, где разрыв между кандидатами был незначительным, Президент Э. Макрон хорошо организовал свою предвыборную компанию перед вторым туром голосования, в ходе которой он провел многочисленные встречи с избирателями по стране, а также телевизионные дебаты с М. Ле Пен, после чего увеличил свой отрыв от неё.

Следует отметить то, что сокрушительное поражение на президентских выборах потерпели все кандидаты, которых поддерживала и спонсировала влиятельное армянская диаспора, которая во главу своей предвыборной компании поставила антиазербайджанские тюркофобские лозунги и обещания.

Валери Пекресс, Анн Идальго, Эрик Земммур, Марин Ле Пен - все эти фавориты предвыборной компании открыто выступали в поддержку Армении и сепаратистов, обещали в случае победы полную поддержку, признание "независимости арцаха" и даже отправить французские войска им в помощь.

Больше всех отличилась кандидат на пост президента В. Пекресс, которая в середине своей предвыборной компании, забыв о внутренних проблемах, бросила все и тайно пробралась на территорию Карабахского региона Азербайджана (на которой временно размещены миротворцы), где встретилась с лидерами сепаратистов, а затем, после резкого протеста Азербайджана, устроила истерику во Франции утверждая, что она "имеет право делать" все что хочет лишь потому, что является кандидатом в Президенты.

Но увы это ей не помогло и она после первого тура, с минимальными результатами осталась за бортом, что наверное отразится на ее будущей карьере. Врядли однопартийцы по республиканской партии оставят В. Пекресс в качестве лидера партии после бездарно проигранных выборов, которой не помогло бездарное срежиссированное шоу с "прыжком Валери" в Карабах.

Итоги выборов во Франции ещё раз показали, несмотря на старания армянского лобби, французские избиратели при голосовании предпочитают реальных трезвых политиков, которые отвечают за свои слова и поступки, принимая во внимание национальные интересы страны и уважающие международное право.

Прошедшие выборы оказались полным крушением надежд армянских политиков на то, что в случае прихода к власти в этом влиятельном государстве их "близких" к ним людей, которым оказывала спонсорство влиятельная диаспора, удасться добиться признания независимости "арцаха", или по крайней мере того, что Франция, используя своё влияние, будет открыто давить на Азербайджан, чтобы вновь вытащить из нафталина для обсуждения вопрос уже сгнившего "статуса".

Победа Президента Э. Макрона показала, что французские избиратели предпочли политика, который в своей деятельности опирается на трезвый ум и защиту интересов страны, а не на пустые иллюзии, вызванные "горьким плачем" и искаженной информацией "сердобольных армянских мудрецов".

То что ряд кандидатов на пост Президента, забыв о проблемах родной страны и сложной ситуации в мире, старались в угоду своим спонсорам вновь разыграть "армянскую карту", сделав этот вопрос чуть ли не основной проблемой внешней политики Франции, провалились, так как события в Украине, Африке и других горячих точках мира оказались для избирателей более важны, чем меркантильные интересы их армянских спонсоров.

В предверии выборов А. Идальго, В. Пекресс, Э. Земмур, М. Ле Пен клялись в верности интересам армянской диаспоры, лишь бы занять тёплое кресло в Елисейском дворце. Но конец оказался для них плачевным.

Как всегда, в последний момент, осознав что других вариантов нет, французская армянская диаспора дружно проголосовала за действующего Президента, не став рисковать своими отношениями с нынешней властью.

Переизбрание Э. Макрона может оказать положительное влияние на будущее развитие двусторонних отношений между Францией и Азербайджаном. Последние контакты Президентов Ильхама Алиева и Эмманюэля Макрона сыграли важную роль в потеплении отношений между двумя странами, особенно в понимании новых геополитических реалий, сложившихся в регионе после окончания Второй Карабахской Войны.

Несмотря на традиционные проармянские симпатии, которые всегда существовали и существуют во французском обществе, глава французского государства после переговоров с Президентом Ильхамом Алиевым стал лучше понимать ситуацию и перестал занимать одностороннюю позицию по вопросу затухшего конфликта.

Несомненно, что после того как Франция стала председательствовать в ЕС, общеевропейские проблемы заняли важное место в повестке дня Президента Э. Макрона, поэтому объективное отношение к новым сложившимся реалиям в регионе Южного Кавказа стали превалировать над традиционной проармянской ориентацией.

Кроме того, осознавая важность Азербайджана как альтернативного источника энергоресурсов для Европы, Э. Макрон старается усилить партнёрство с Азербайджаном в этой сфере, а также содействовать открытию новых транспортных коридоров между Европой и Азией.

Подводя итоги прошедших выборов можно сказать, что французские избиратели вновь предпочли продолжение политики с ориентацией на ЕС, отказав в доверии евроскептикам и радикалам, которые могут в случае прихода к власти потрясти основы Республики, созданных на принципах Великой Французской Революции "свобода, равенство, братство".

Второй срок Президентства Э. Макрона будет проходить в сложных условиях новых вызовов, с которыми столкнулось в последнее время мировое сообщество. Время покажет на сколько успешно для Франции ему удасться вести корабль государства среди бурного моря проблем и катаклизмов.