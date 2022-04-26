Азербайджанские артиллеристы показали свои навыки

Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2022 год, проводятся подготовительные курсы по передовому наблюдению с командирами групп огневой поддержки в ракетных и артиллерийских подразделениях, передает во вторник Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Как сообщается, в ходе занятий военнослужащие изучают тактико-технические особенности состоящих на вооружении современных артиллерийских средств наблюдения и правила их применения.

"Кроме того, артиллерийские разведчики совершенствуют практические навыки по обнаружению координат цели с помощью оптических устройств и по управлению огнем. По окончании теоретических занятий артиллеристы с высоким профессионализмом выполнили огневые задачи по обозначенным целям условного противника", - отмечают в минобороны.