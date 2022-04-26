Милли Меджлис проводит пленарное заседание

Началось очередное пленарное заседание в рамках весенней сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Day.Az, в повестку заседания включены 19 вопросов.

Это следующие вопросы:

1. О годовом отчете Счетной палаты Азербайджанской Республики.

2. Законопроект о внесении изменений в закон "О наркологической службе и контроле" (третье чтение).

3. Законопроект о внесении изменений в законы "О статусе военнослужащих", "Об обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров", "О воинской обязанности и военной службе" и "Устав внутренней службы Вооруженных сил Азербайджана", утвержденный законом №887 от 23 сентября 1994 года (третье чтение).

4. Законопроект о внесении изменений в УК Азербайджана (третье чтение).

5. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных проступках (третье чтение).

6. Законопроект о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс (третье чтение).

7. Законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс (третье чтение).

8. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об органах пограничной охраны"

9. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О профессиональном образовании".

10. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О культурной столице Азербайджана - городе Шуша" (первое чтение).

11. Законопроект о внесении изменений в Градостроительный и строительный кодекс Азербайджанской Республики, в законы Азербайджанской Республики "О предпринимательской деятельности", "Об охране памятников истории и культуры", "О физической культуре и спорте", "О культуре" и "О рекламе" (первое чтение).

12. Законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение).

13. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О трудовых пенсиях" (первое чтение).

14. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О социальных пособиях" (первое чтение).

15. Законопроект о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "Об онкологической помощи" и "О государственной помощи лицам, заболевшим рассеянным склерозом" (первое чтение).

16. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О прохождении службы в органах юстиции" (первое чтение).

17. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение).

18. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об общем образовании" (первое чтение).

19. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья (специальном образовании)" и "Об образовании" (первое чтение).