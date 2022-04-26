https://news.day.az/politics/1456699.html Сегодня в Азербайджане состоится заседание Комиссии по вопросам помилования
Сегодня в Азербайджане состоится заседание Комиссии по вопросам помилования
26 апреля состоится заседание Комиссии по вопросам помилования.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на заседании предусматривается рассмотрение прошений о помиловании.
Заседания Комиссии по вопросам помилования будут проводиться регулярно, и после рассмотрения обращений будет подготовлен соответствующий список.
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