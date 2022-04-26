Турецкий парламент вернул законопроект о т.н. "геноциде армян"

"К сожалению, в Большом национальном собрании Турции также есть шпион диаспоры. Он внес в парламент проект закона о так называемом "геноциде армян". К счастью, этот позорный законопроект был возвращен".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил председатель турецкой Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели.

По его словам, подготовка такого законопроекта является оскорблением турецкой нации, ее предков.

Напомним, депутат Великого Национального собрания Турции от Демократической партии народов Гаро Пайлан внес в парламент законопроект о признании так называемого "геноцида армян".