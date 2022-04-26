Милли Меджлис принял отчет Счетной палаты

Отчет "О деятельности Счетной палаты в 2021 году" обсуждался 26 апреля на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в отчете говорится, что в 2021 году Счетная палата провела 44 внешних финансовых аудита.

Согласно документу, в 32 процентах случаев проверки проводились впервые. Из общего числа госорганов, на которые распространяется аудит, три - государственные органы высшей категории, восемь - центральные органы исполнительной власти, семь - юридические лица публичного права, семь - предприятия, находящиеся в государственной собственности, три - научные учреждения, а остальные - организации в подчинении центрального органа исполнительной власти, говорится в отчете.

После обсуждения отчет был поставлен на голосование и принят.