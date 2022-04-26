ВОЗ готова внести вклад в создание системы здравоохранения в Карабахе и Восточном Зангезуре

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готова внести вклад в процесс создания системы здравоохранения на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана - в Карабахе и Восточном Зангезуре, в частности в создание цифровой системы здравоохранения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом 26 апреля в ходе встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым сказал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Генри Клюге.

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