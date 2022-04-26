Между Азербайджаном и Россией подписан ряд документов

В рамках заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Азербайджаном в Баку состоялась церемония подписания ряда документов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев и вице-премьер России Алексей Оверчук подписали протокол 20-го заседания межправительственной комиссии между Азербайджаном и Россией, а также меморандум о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения.

Кроме того, подписан меморандум о намерениях между Агентством Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) и Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства России.