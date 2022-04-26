В Азербайджане определяется порядок использования названия города Шуша.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в связи с этим на заседании Милли Меджлиса (парламент) предложено изменение в закон "О культурной столице Азербайджана - городе Шуша".

Согласно изменению, использование слова "Шуша" (словосочетания со словом "Шуша") допускается только с согласия органа (структуры), определенного соответствующим органом исполнительной власти, за исключением случаев, определенных законодательством Азербайджанской Республики и органом (структурой), определенным соответствующим органом исполнительной власти:

- в наименованиях юридических лиц, в том числе субъектов медиа;

- в названиях наград и премий;

- в названиях местных, национальных или международных мероприятий, в том числе спортивных и иных соревнований, концертов, фестивалей, выставок, конференций, семинаров;

- в коммерческих и рекламных целях;

- на товарных знаках и географических указателях.

Изменение после обсуждения было вынесено на голосование и принято в первом чтении.