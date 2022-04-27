Баку-Тбилиси-Карс и Зангезурский коридор повысят авторитет Азербайджана на геополитических весах

Вопрос логистики на сегодняшний день это вопрос не только экономики, но даже в большей степени геополитики. В свое время общенациональный лидер Гейдар Алиев принимал стратегические решения, связанные с железнодорожным маршрутом БТК, нефтепроводом БТД и газовым коридором ЮГК. Все эти идеи были претворены в жизнь Президентом Ильхамом Алиевым. Эти проекты заложили прочную основу стратегического партнерства Азербайджана, Грузии и Турции.

Об этом сказал в комментарии Day.Az известный азербайджанский политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.

Он напомнил, что в свое время по поводу основного экспортного нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан высказывались скептические соображения. Пока он был в проекте, говорили, что никогда не будет построен, а когда стал реальностью, начали говорить, что он никогда не окупится. Ныне мы видим, что БТД давно окупился и теперь в повестке стоит загрузка нефтепровода казахстанской нефтью, которая фактически заблокирована российской стороной в Новороссийске.

"Далее, Южный газовый коридор в значительной степени был построен усилиями и финансовым участием Азербайджана. И сегодня выясняется, что этот проект жизненно важен для Европы, к нему ожидается подключение газа из Ирака, из Израиля, и все это очень важно. И самое главное, что вся эта стратегическая инфраструктура и построена, и контролируется Азербайджаном. И, наконец, железная дорога Баку-Тбилиси Карс, которую практически полностью профинансировал сам Азербайджан. По ней тоже высказывались скептические оценки, и не только со стороны европейцев, но также из Соединенных Штатов и, само собой, России и Ирана. Сегодня выясняется, что это жизненно важный железнодорожный маршрут. В первую очередь, он важен для наших партнеров из Центральной Азии и Китая. Мы заинтересованы в полной загрузке маршрута, потому что кредиты, которые были выделены Азербайджаном на реализацию проекта - а это почти 750 миллионов долларов, должны возвращаться за счет тарифов и платежей за использование дороги. Наша страна заинтересована в этом и экономически, и геополитически. Соответственно, есть большой интерес разговаривать с Азербайджаном, который этот проект реализовал и в значительной степени им управляет", - сказал политолог.

С учетом того, что загруженность БТК будет увеличиваться, актуальным становится и коридор, строящийся сейчас в Восточно-Зангезурском регионе. Зангезурский коридор тоже будет загружен грузами, идущими из Азии в Европу, подчеркнул Мусабеков.

Что же касается направления Север-Юг, то, как отметил наш собеседник, пока что резервы позволяют азербайджанской транспортно-логистической сети перерабатывать российские и китайские грузы, не перегружая инфраструктуру. Если же возникнет необходимость, у Азербайджана есть ресурсы для увеличения пропускной способности маршрута, а заинтересованные стороны могут оказать техническую помощь. Таковые, несомненно, есть, считает азербайджанский депутат.

"Думаю, и БТК, и Зангезурский коридор будут иметь большое и геополитическое, и экономическое значение для Азербайджана и повысят вес нашей страны на геополитических весах уже не только региона, но и континента", - заключил Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева