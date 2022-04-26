В борьбе с дезинформацией необходимо обеспечить доверие к медиа

В борьбе с дезинформацией необходимо обеспечить прозрачность и доверие к медиа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила во вторник представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро на круглом столе на тему "Рост дезинформации: влияние на сферу медиа и стратегии эффективного реагирования".

По словам представителя ОБСЕ, необходимо обеспечить свободу слова, мнений, неприкосновенность и безопасность журналистов.

"Целью нашего визита в Азербайджан является обеспечение свободы медиа и помощь в борьбе с дезинформацией. Мой офис всегда готов поддержать Азербайджан и предоставить рекомендации по свободе медиа и ее развитию", - сказала Рибейро.