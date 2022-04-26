Азербайджан и Латвия расширят военное сотрудничество

26 апреля министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов принял находящуюся с официальным визитом в стране делегацию во главе с заместителем премьер-министра, министром обороны Латвийской Республики Артисом Пабриксом, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Сначала гости возложили венки и цветы к могилам общенационального лидера Гейдара Алиева и выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой в Аллее почетного захоронения, а затем посетили Аллею шехидов, почтив память героев, отдавших свои жизни во имя независимости и территориальной целостности Родины.

Затем в министерстве обороны состоялась официальная церемония встречи. Министр обороны Латвии прошел перед почетным караулом, прозвучали государственные гимны обеих стран. Пабрикс оставил запись в Книге почетных гостей.

Поприветствовав гостей, генерал-полковник Гасанов подробно рассказал о работе, проводимой на территориях страны, освобожденных от оккупации благодаря Победе в Отечественной войне, одержанной под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева. Министр обороны подчеркнул, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Латвией, опирающееся на дружественные отношения, ведется как в рамках различных программ НАТО, так и на двусторонней основе, и неукоснительно развивается.

Выразив благодарность за искренний прием, А.Пабрикс отметил, что отношения между двумя государствами скреплены узами дружбы. Было подчеркнуто, что Латвия является важным партнером Азербайджана в европейских организациях безопасности и НАТО. Вице-премьер также отметил готовность латвийских специалистов принять участие в процессе очистки освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

На встрече были обсуждены вопросы расширения военного сотрудничества между Азербайджаном и Латвией, состоялся обмен мнениями по военно-политической ситуации в регионе, вопросам безопасности, а также перспективам развития взаимоотношений.

В заключение между министерством обороны Азербайджанской Республики и министерством обороны Латвийской Республики было подписано Соглашение о военном сотрудничестве.