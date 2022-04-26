В Азербайджане проведено заседание Комиссии по вопросам помилования

26 апреля в Баку состоялось заседание Комиссии по вопросам помилования.

Как сообщает Day.Az, на заседании рассмотрено более 100 обращений о помиловании.

Заседания Комиссии по вопросам помилования будут проводиться регулярно, и после рассмотрения обращений будет подготовлен соответствующий список.