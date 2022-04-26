В Центре Гейдара Алиева состоялся "круглый стол", посвященный деятельности ВОЗ в Азербайджане

26 апреля в Центре Гейдара Алиева состоялся "круглый стол" на тему "Деятельность ВОЗ в Азербайджане: обмен мнениями о будущем сотрудничестве".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на минздрав Азербайджана, выступивший на мероприятии со вступительной речью министр здравоохранения Теймур Мусаев отметил, что страна придает большое значение тесному сотрудничеству с такой авторитетной организацией, как Всемирная организация здравоохранения.

По его словам, одной из основных трудностей, возникших в первые годы независимости Азербайджана, были проблемы в области здравоохранения.

"В частности, статистические показатели инфекционных заболеваний (туберкулез, малярия и дифтерия) были высокими, в то же время был дефицит финансирования на программу здоровья матери и ребенка. В те годы под руководством великого лидера Гейдара Алиева в сфере здравоохранения, как и во всех сферах, начались важные реформы, и за несколько лет были достигнуты практические результаты", - сказал Мусаев.

Он отметил, что Всемирная организация здравоохранения была одной из самых влиятельных организаций, поддерживающих страну в трудный для национального здравоохранения период. С тех пор Всемирная организация здравоохранения является надежным партнером Азербайджана в борьбе с различными инфекционными и неинфекционными заболеваниями и повышении потенциала национального здравоохранения.

"В период коренных реформ, проводимых под руководством Президента Ильхама Алиева в системе здравоохранения, формирование управления и финансирования здравоохранения в соответствии с новыми современными концепциями, использование передового международного опыта, продуктивное сотрудничество с местными и зарубежными партнерами составляют основу этих реформ. Неоценима также роль Фонда Гейдара Алиева и его президента, Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в развитии азербайджанского здравоохранения", - сказал министр.

Выступивший на мероприятии директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Генри Клюге подчеркнул важность расширения доступа к качественному медицинскому обслуживанию и вакцинации на основе уроков, извлеченных из пандемии COVID-19.

"Пандемия подтвердила важность обеспечения доступности к качественной медицинской помощи. Я очень рад видеть конкретные шаги, предпринятые Азербайджаном в этом направлении в результате реформы финансирования здравоохранения, проведенной под руководством Президента Ильхама Алиева", - отметил Ханс Генри Клюге.

В свою очередь глава азербайджанского представительства Всемирной организации здравоохранения Ханде Харманджи рассказала о проектах, реализуемых ВОЗ в Азербайджане. По ее словам, в контексте взаимного сотрудничества Азербайджан тесно взаимодействует со Всемирной организацией здравоохранения.

Затем была представлена фотовыставка, отражающая деятельность Всемирной организации здравоохранения в Азербайджане.

В заключение была сделана фотография на память.