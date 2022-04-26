Джейхун Байрамов и заместитель помощника госсекретаря США обсудили ситуацию в регионе

26 апреля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял заместителя помощника госсекретаря США по вопросам Кавказа, региональных конфликтов и Южной Европы Эрику Олсон.

Как сообщили Day.Az в МИД Азербайджана, во встрече также принял участие главный советник Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Эндрю Шофер.

Официальный представитель США выразила признательность азербайджанской стороне за гостеприимство, проявленное при проведении в Баку встречи послов ее страны в регионе.

Стороны обменялись мнениями о развитии двусторонних отношений стран, текущей ситуации в регионе, шагах, предпринимаемых для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Министр Джейхун Байрамов рассказал о шагах, предпринимаемых для нормализации отношений между двумя странами на постконфликтном этапе, включая вопросы разработки будущего мирного договора, делимитации границы, разблокировки всех коммуникационных линий в регионе и меры по укреплению доверия. Была подчеркнута важность реализации договоренностей, достигнутых между сторонами для обеспечения устойчивого мира и безопасности в регионе, а также готовность Азербайджана к движению вперед по всем обозначенным направлениям.

На встрече также были обсуждены ситуация в Украине и другие региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.