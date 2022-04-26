Авторитет Президента Ильхама Алиева как основа роста значимости Азербайджана в глобальной политике

Автор: Эмин Алиев,

главный редактор АМИ Trend.

Новая реальность, сформированная Президентом Ильхамом Алиевым, в своих масштабах вышла далеко на пределы регионального уровня: судить об этом можно хотя бы по интенсивности и статусу многочисленных иностранных делегаций, приезжающих в Азербайджан для переговоров с главой государства. И именно авторитет азербайджанского лидера является основой неуклонного роста значимости нашей страны в мировой политике.

Только за последнюю неделю в Баку, на переговоры к Президенту Ильхаму Алиеву приехали министр финансов Израиля Авигдор Либерман, региональный директор Всемирной организации здравоохранения, вице-премьер правительства Латвии, вице-премьер России, губернатор Астраханской области РФ, спецпредставитель МИД России по нормализации азербайджано-армянских отношений. Кроме того, с визитами Азербайджан посетили президент Кыргызстана Садыр Жапаров, а также делегация во главе со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу. И это только за 7 последних дней! В целом же Президент Ильхам Алиев чуть ли не ежедневно проводит двусторонние переговоры с зарубежными политиками, делегациями, главами государств, правительств и международных организаций из самых разных частей света. Эти переговоры неизменно приводят к новым проектам, договоренностям и выливаются в дальнейшее подписание новых проектов и соглашений.

Такая интенсивность, всплеск интереса к сотрудничеству с Азербайджаном, к участию в проектах в нашей стране, безусловно возникла не просто так. Сыграли свою роль сразу несколько факторов - это и укрепившийся международный имидж нашей страны, и выгодный деловой, инвестиционный климат, и фактор Победы во Второй карабахской войне с открывшимися возможностями для всего региона, и многое другое. Но в первую очередь рост роли Азербайджана как игрока, вышедшего за масштабы региона обеспечил фактор азербайджанского лидера, фактор Президента Ильхама Алиева.

Именно благодаря усилиям Президента Азербайджана наша страна последовательно укрепляет свой международный авторитет. Азербайджан не только вошел в состав, но и возглавил Движение неприсоединения. Как председатель Движения неприсоединения, Президент Ильхам Алиев внес огромный вклад в борьбу с "вакцинным национализмом" в мире, поднимая эту актуальную тему с трибуны второй по значимости международной организации после ООН. Движение неприсоединения также сыграло большую роль в международной поддержке справедливой позиции нашей страны по карабахскому конфликту. Фактически именно Президент Ильхам Алиев возродил Движение неприсоединения и придал ему актуальности

Что касается повестки внутри страны, то именно курс на диверсификацию экономики и повышение инвестиционной привлекательности, выдвинутый главой государства, сделал Азербайджан своего рода магнитом для инвестиций. А о том, какая масштабная работа проводилась все последние годы в области реформирования вооруженных сил страны, как фактически с нуля по инициативе и под руководством Президента Ильхама Алиева была выстроена отечественная оборонная промышленность, можно написать несколько полноценных обзоров. Новая региональная реальность - это тоже итог политики главы азербайджанского государства, результат его политической стратегии и планирования.

Сегодня Азербайджан - уже не региональный игрок, а актор, способный влиять на глобальные политические процессы с учетом современных вызовов и национальных интересов. Никогда раньше международный авторитет и сила нашего государства не были на таком высоком уровне, как сегодня. Это беспрецедентный успех Азербайджана как государства, обеспеченный талантом, усилиями и фактором личности Президента Ильхама Алиева.