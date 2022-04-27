Завершено следствие в отношении азербайджанца, воевавшего в составе незаконных вооруженных формирований

Завершено предварительное следствие по уголовному делу Эльхана Новрузбекова, обвиняемого в участии в незаконных вооруженных формированиях в зарубежных странах.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, материалы уголовного дела, собранные в отношении обвиняемого, направлены в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Уголовное дело передано в производство судьи Ахмеда Гулиева.

Отметим, что в результате расследования, проведенного СГБ, были выявлены обоснованные подозрения в причастности гражданина Азербайджана Новрузбекова Эльхана Аманулла оглу к участию в боевых учениях и вооруженных конфликтах в составе незаконных вооруженных формирований путем выезда нелегальным путем на территорию других иностранных государств через Иран.

В ходе следствия выяснилось, что Э.Новрузбеков входил в состав незаконных вооруженных формирований, возглавляемых Гасымовым Вусалом Газанфаровичем.

По уголовному делу, которое расследуется в СГБ по данному факту, он был признан виновным по статье 12.1, 279.1 (участие в деятельности вооруженных формирований, не предусмотренных законодательством за пределами Азербайджана) Уголовного кодекса и привлечен к ответственности.