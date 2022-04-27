Посол Нидерландов назвала потенциальные сферы для расширения сотрудничества с Азербайджаном

Нидерланды рассматривают сельское хозяйство и водоснабжение в качестве потенциальных сфер для расширения сотрудничества с Азербайджаном.

Об этом сказала в среду журналистам посол Нидерландов в Азербайджане Паулине Эиземан, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Нидерланды, являющиеся экспертом в сельском хозяйстве, с радостью внесут свой вклад в развитие этого сектора в Азербайджане", - сказала Эиземан.

Посол также сообщила, что планирует встретиться с министром сельского хозяйства Азербайджана, чтобы обсудить этот вопрос подробнее.

Она добавила, что нидерландские компании, работающие в области водоснабжения, стремятся наладить сотрудничество с Азербайджаном.