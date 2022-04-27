Посол Франции по вопросам "Восточного партнерства" ЕС посетит Баку

Посол Франции по вопросам "Восточного партнерства" ЕС Брис Рокфёй посетит Баку с официальным визитом, передает в среду Day.Az со ссылкой на французский МИД.

В сообщении говорится, что Франция приветствует состоявшийся недавно телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении, а также решение созвать двустороннюю комиссию по пограничным вопросам и продолжить переговоры по мирному договору.

"Франция будет и впредь оказывать полную поддержку этому процессу. Посол Франции по вопросам "Восточного партнерства" ЕС Брис Рокфёй на следующей неделе отправится в Баку, чтобы продолжить мониторинг этих переговоров в качестве продолжения своего визита в Ереван 11-14 апреля", - отметили в МИД.