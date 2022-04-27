Баку и Тбилиси планируют подписать новые документы

Между Азербайджаном и Грузией на сегодняшний день подписано 113 договоров.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в среду министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместном брифинге в Баку со своим грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили.

По его словам, в настоящее время две страны рассматривают возможность подписания 19 документов.

"В ближайшее время мы станем свидетелями подписания этих договоров", - сказал Байрамов.