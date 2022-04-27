https://news.day.az/politics/1457089.html Баку и Тбилиси планируют подписать новые документы
Баку и Тбилиси планируют подписать новые документы
Между Азербайджаном и Грузией на сегодняшний день подписано 113 договоров.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в среду министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместном брифинге в Баку со своим грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили.
По его словам, в настоящее время две страны рассматривают возможность подписания 19 документов.
"В ближайшее время мы станем свидетелями подписания этих договоров", - сказал Байрамов.
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