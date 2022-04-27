Франция признала

Автор: Ибрагим Алиев

После Второй Карабахской войны, завершившейся Победой Азербайджана, освобождением Карабаха и других наших территорий от армянской оккупации, Минская группа ОБСЕ пришла в абсолютную негодность, ибо конфликт оказался завершенным.

В Азербайджане не раз заявляли о бесполезности деятельности ОБСЕ, которая на протяжении 30 лет занималась лишь тем, что выдавала штатные заявления, якобы выражала обеспокоенность, но при этом делала все, чтобы конфликт оставался максимально замороженным. Президент Ильхам Алиев регулярно подчеркивал данные факты и теперь их, помимо ООН и самой ОБСЕ, признала одна из стран-сопредседателей, Франция.

Вчера на сайте Министерства иностранных дел Франции появилась новость о том, что Брис Рокфёй, занимающий должность сопредседателя группы, посетит Баку с официальным визитом. Однако, его эта должность вовсе не указана - он посетит нашу страну в качестве посла Франции по вопросам "Восточного партнерства" ЕС. То есть, никчемность ОБСЕ подтвердилась и французским внешнеполитическим ведомством.

В сообщении также говорится, что Франция приветствует состоявшийся недавно телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении, а также решение созвать двустороннюю комиссию по пограничным вопросам и продолжить переговоры по мирному договору: "Франция будет и впредь оказывать полную поддержку этому процессу". То есть и там приняли новые реалии, созданные Азербайджаном.

До Второй Карабахской войны Минская группа действовала 28 лет, за эти годы страны-сопредседатели совершили, наверное, сотни визитов в Азербайджан и Армению. И результат налицо - ноль. Минская группа фактически не могла осуществлять никакой деятельности, даже ради видимости, что давало руководству Армении смелость наглеть дальше. В адрес Азербайджана звучали откровенные угрозы, на которые ОБСЕ просто не реагировала.

Кроме того, стоит напомнить о недавнем заявлении министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который тоже фактически похоронил Минскую группу: "Что касается будущей деятельности тройки сопредседателей МГ ОБСЕ - не знаю, какова будет ее дальнейшая судьба. Потому что наши американские и французские партнеры в русофобском ударе, в стремлении отменить все и вся, что касается России, отменили тройку сопредседателей Минской группы ОБСЕ, заявив, что не будут с нами общаться в этом формате".

Тут не может быть никаких вторых мнений. Все совершенно ясно. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ остались не у дел. Освободив свои земли, Азербайджан фактически оставил сопредов без работы. Заявление МИД Франции о визите Рокфёя является очередным доказательством нашей правоты в этом вопросе.