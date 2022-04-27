Азербайджан и Грузию связывают крепкие дружественные отношения

Мы высоко оцениваем первый официальный визит Ильи Дарчиашвили в Азербайджан после его назначения министром иностранных дел Грузии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в среду министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместном брифинге в Баку с грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили.

По его словам, азербайджанская сторона оценивает визит главы МИД Грузии в Баку как наглядный пример стратегического партнерства между двумя странами.

Министр отметил, что Азербайджан и Грузию исторически связывают крепкие дружественные отношения.

"Азербайджан и Грузия проводят политику добрососедства и сотрудничества, их отношения развиваются во многих сферах. Обе страны поддерживают территориальную целостность друг друга", - подчеркнул Байрамов.