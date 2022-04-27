Армения может стать элементом регионального сотрудничества

Сотрудничество Азербайджана и Грузии на Южном Кавказе является примером и может быть использовано в качестве успешной модели для соседних стран.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в среду министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместном брифинге с грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили в Баку.

По его словам, Армения, следуя принципам международного права, может занять свое место в региональном сотрудничестве.