Источник: Агентство международной информации Trend

Мы видим реальный интерес израильских инвесторов к Азербайджану и будем его поощрять.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend находившийся с визитом в Азербайджане министр финансов Израиля Авигдор Либерман, передает Day.Az.

Министр сообщил, что его визит приурочен к 30-летию со дня установления дипломатических отношений между Израилем и Азербайджаном.

"За 30 лет было сделано немало. Вспоминаю встречу в 1997 году с Гейдаром Алиевым. Должен сказать, что до сих пор удивлен его проницательностью и дальновидностью. Он как будто мог предугадать, спрогнозировать эти отношения. Гейдар Алиев первый, кто четко отметил потенциал двусторонних отношений и взаимную выгоду. Тогда была начерчена эта карта, и я рад, что Президент Ильхам Алиев продолжает этот принципиальный курс, придав отношениям новый импульс. Сегодня наши двусторонние отношения развиваются очень динамично. Три недели назад в Азербайджане с визитом находился министр туризма, через две недели приезжает министр сельского хозяйства, надеюсь, через месяц приедет президент Израиля. В Израиле открыто торговое и туристическое представительство Азербайджана", - сказал Либерман.

По его словам, между двумя странами налажено очень тесное сотрудничество в сфере энергоносителей, и рассматривается возможность реализации совместных проектов в области энергетики, сельского хозяйства.

"Наше сотрудничество, безусловно, способствует развитию и экономики, и человеческих, и дипломатических связей между двумя государствами. Какие-то итоги подводить пока еще рано, мы только наметили определенные шаги. Я встречался со своим коллегой - министром финансов, а также с министром экономики, с целым рядом высокопоставленных лиц. Мы разговаривали в министерстве финансов о сотрудничестве в такой области, как кибербезопасность, о защите финансовых институтов от хакеров и многом другом. У нас было очень много продуктивных переговоров, и, надеюсь, мы увидим результаты. Мы наметили очень перспективные планы развития, об итогах будем говорить, когда будут конкретные результаты", - сказал Либерман.

Министр отметил, что Израиль ценит помощь Азербайджана в сфере присоединения к Азиатскому банку развития (АБР).

Что касается перспектив сотрудничества в рамках АБР, то, по словам главы ведомства, прежде всего есть возможности для финансирования совместных проектов.

"Мы видим реальный интерес нашего бизнес-сообщества к инвестициям в Азербайджан и будем его поощрять, если нужно, дадим государственные гарантии, предоставим кредиты. Мы заинтересованы, прежде всего, во вхождении израильского бизнеса в Азербайджан и полностью поддерживаем любые подобные инициативы, и возможности для этого имеются. Наиболее привлекательными сферами экономики Азербайджана для израильских инвесторов являются водное, сельское хозяйства, переработка сельхозпродуктов, молочное хозяйство и многое другое. Безусловно, туризм тоже является перспективной сферой сотрудничества. Поток израильских туристов в Азербайджан снова возобновился. Надеюсь, что три этих основных направления - сельское, водное хозяйства и туризм действительно будут работать", - сказал Либерман.

Подчеркнув активное участие израильских компаний в проектах на освобожденных территориях Азербайджана, министр подчеркнул, что Карабах - это, прежде всего, перспективный регион в плане сельского хозяйства, развития молочного хозяйства и, возможно, целого ряда других отраслей.

"Мы, безусловно, будем принимать активное участие, и, как мне кажется, на данном этапе сельское хозяйство, водное хозяйство - это основные области. Надеюсь, что во время визита министра сельского хозяйства [Израиля] будут подписаны конкретные документы, намечены конкретные планы", - сказал Либерман.

Что касается перспектив прочного мира на Южном Кавказе, то министр особо отметил недавний прогресс на пути к нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

"Всегда лучше договариваться и сотрудничать, чем воевать. Это намного перспективнее и работает на пользу всех государств. Мы приветствуем эти договоренности, этот прогресс, надеемся, что мирный договор будет подписан, и это пойдет на пользу не только Азербайджану и Армении, но и всему региону. Мы видим в этом некие позитивные сигналы для всего мирового сообщества, что можно договариваться, находить политические решения и, самое главное, вкладывать основные усилия в развитие экономики, а не в войны и конфликты. Это очень позитивный сигнал в этом неспокойном мире. Мы видим, что происходит на границе России и Украины, на Ближнем Востоке, в Афганистане", - сказал Либерман.