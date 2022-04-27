Джейхун Байрамов о начале работы совместной пограничной комиссии Азербайджана и Армении

Есть условия для начала в ближайшее время работы совместной комиссии Азербайджана и Армении по делимитации и демаркации границы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в среду министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместном брифинге в Баку с грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили.

Министр отметил, что основной целью Азербайджана является обеспечение мира в регионе.

"Я подробно проинформировал об этом своего грузинского коллегу. Азербайджан предоставил подробную информацию о принципах мирного соглашения. Я провел два телефонных разговора с министром иностранных дел Армении. Есть договоренность о параметрах совместной комиссии по демаркации и делимитации границы. Также есть условия для начала работы этой комиссии в ближайшее время", - сказал Байрамов.