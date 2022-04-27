https://news.day.az/politics/1457156.html В Шуше состоялось заседание комитетов Милли Меджлиса
В Шуше состоялось заседание комитетов Милли Меджлиса
В городе Шуша состоялось совместное заседание комитетов Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по общественным объединениям и религиозным структурам и по правам человека.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в повестку дня заседания вошли три вопроса.
Депутаты обсудили вопросы в связи с мерами по восстановлению религиозных памятников на освобожденных от оккупации территориях.
Затем состоялись выступления членов комитетов парламента по вопросам возвращения бывших вынужденных переселенцев на родные земли, обеспечения их земельных и имущественных прав и по другим темам.
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