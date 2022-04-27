Фуад Мурадов встретился с азербайджанскими бизнесменами, проживающими за рубежом

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился с группой проживающих за рубежом азербайджанских бизнесменов, прибывших в нашу страну для участия в V Съезде азербайджанцев мира, сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой.

Поздравив участников встречи по случаю съезда Победы, проведенного в культурной столице Азербайджана городе Шуша, председатель комитета высоко оценил поддержку, оказанную нашей стране проживающими за рубежом азербайджанскими бизнесменами во время Отечественной войны.

На встрече обсуждалась роль азербайджанских бизнесменов, проживающих за рубежом, в восстановлении и возрождении Карабаха, углублении экономических связей между Азербайджаном и странами, где они проживают, было принято решение об активизации деятельности Сети азербайджанских бизнесменов.

Отмечено, что Победоносный Верховный главнокомандующий, Президент Ильхам Алиев в своем выступлении программного характера на V Съезде азербайджанцев мира дал соответствующие рекомендации азербайджанской диаспоре, в том числе азербайджанским бизнесменам, проживающим за рубежом, что последующая деятельность также должна быть построена в этом направлении.