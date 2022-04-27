Назначен новый прокурор города Баку.

Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры в ответ на запрос Day.Az.

Было отмечено, что в связи с этим Генеральный прокурор Кямран Алиев подписал соответствующий приказ.

Согласно приказу, прокурором города Баку назначен Эльшан Аббасов.

До этого назначения Аббасов занимал должность начальника управления организационного и исполнительного контроля Генеральной прокуратуры.