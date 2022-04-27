https://news.day.az/politics/1457230.html Назначен новый прокурор города Баку
Назначен новый прокурор города Баку
Назначен новый прокурор города Баку.
Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры в ответ на запрос Day.Az.
Было отмечено, что в связи с этим Генеральный прокурор Кямран Алиев подписал соответствующий приказ.
Согласно приказу, прокурором города Баку назначен Эльшан Аббасов.
До этого назначения Аббасов занимал должность начальника управления организационного и исполнительного контроля Генеральной прокуратуры.
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