Тигран Маргоевич Симоньян: моськин лай, согласно прейскуранту

Автор: Акпер Гасанов

Человек, работающий мужем главного редактора RT Маргариты Симоньян совсем недавно открыто продемонстрировал, что является симбиозом не только подкаблучника, но также мелкого льстеца и лжеца. Марго ведь в апреле день рождения отмечала. Дело, как говорится, семейное. Но Тигран осмелился тогда выйти за те рамки, в которых обычно его держит Симоньян. Он заявил, что Марго - человек фантастической красоты.

Нет, еще дворник Тихон в беседе с Остапом Бендером утверждал, что кому и кобыла невеста. Но тут ведь имела место слишком уж чудовищная ложь! Озвучив которую Тигран показал, кто в их доме хозяин. Вот исходя из этой данности и нужно оценивать все прежние, нынешние и будущие заявления Кеосаяна. Он дышит с такой частотой, с какой ему прикажет Марго.

Она его с собой, напомню, и в гости к сепаратистам в т.н. "ЛНР" и "ДНР" возила. И вот сейчас, она ему приказала поработать ртом во благо семьи. Тигран команду выполнил прилежно, позволив себе моськин лай на Казахстан. И начал он с истеричного смеха, свойственного мужу, который поймал жену в койке с любовником. Образно, конечно, сравниваю, потому что как и указал выше, внешние данные Марго таковы, что напрочь отметается мысль об адюльтере с ее стороны.

Итак, Кеосаян истерично смеялся. Недолго. После чего сообщил, что казахи ему братья. В каком смысле, он не уточнил. Но армяне и казахи никогда не были братскими народами. Ни религиозно, ни культурно, ни исторически. И в роду Кеосаяна не было казахов. В общем, с первых слов понес Тигран ахинею, способную оскорбить казахов. Но это, как потом оказалось, он только разминался.

"Ребята, вы правда решили, что Россия куда-то испарится? Эмигрирует на Марс, или вы думаете, вы эмигрируете?", толстым слоем намазывал свою глупость на хлеб пропагандиста муж Марго. Когда в Казахстане высказывали такие пожелания? Где все это померещилось Тиграну? Риторические вопросы, ибо мы уже приняли за данность, что перед нами бесплатное приложение к Симоньян.

"На Украину гляньте внимательно, подумайте серьезно. Ну и думаю, что нашим ответственным лицам тоже надо переоценить и пересмотреть уровень взаимоотношений. Потому что, дорогие мои, если вы считаете, что можно и дальше быть такими хитро***ыми и вам за это не будет ничего, вы ошибаетесь", - перешел к оскорблениям и угрозам Кеосаян.

Для персонажа, который, по меткому выражению Максима Галкина, не выходит с рынка продаж совести, ожидаемый шаг. Тем более, что Марго Симоньян является едва ли не самой активно задействованной в информационной войне против Украины дамой. Будучи идейным борцом за денежные знаки, она четко знает прейскурант на ненависть, глупость, провокации, озвучиваемые в адрес тех или иных стран.

Чему, как видим, научила и мужа. Который, судя по его заявлению, прекрасно разбирается в седалищах, отличая хитрые от честных. Опять же, имея ежедневно перед глазами такой предмет для изучения, как Марго, это неудивительно. Другое дело, что неприятностей он себе нажил - мама, не горюй. Вот реально, запрет на въезд в Казахстан станет для Тиграна спасением.

Потому, что окажись он в этой прекрасной стране после сказанного, как говорится один и без охраны, патриоты Казахстана могут провести с ним душевную беседу. По итогам которой, предположу, муж Марго долго не сможет сидеть, предпочитая кушать и делать все остальное исключительно стоя. Ну, а если Кеосаян наивно верит в свою значимость, то советую ему обратить внимание на Украину. Ту самую, о которой он вспомнил, посмев угрожать Казахстану и всем иным "не определившимся" странам.

Сидит сейчас там за решеткой в темнице сырой "орел не молодой" Виктор Медведчук. Олигархом был до недавнего времени, владельцем яхт, вилл, множества квартир и иномарок, телеканалов, "говорящих голов" в Верховной Раде. Так вот считал Медведчук себя когда-то очень важным для России политиком. Его жена Оксана Марченко к кому только не обращалась с просьбой о содействии в освобождении мужа Вити. Оказалось, что списали его. Использовали и выбросили.

Тигран Кеосаян никогда не был и не будет персонажем, даже близко стоящим по статусу, богатству и влиянию к Медведчуку. Соответственно, его выбросят, после использования, с еще более брезгливым выражением на лице. Возможно, на пару с женой. Все равно уже сложно определить, где заканчивается Марго и где начинается Тигран. По причине чего, я бы советовал Кеосаяну сменить фамилию и отчество, став Тиграном Маргоевичем Симоньян.