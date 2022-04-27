Представители казахстанских СМИ и общественности посетили Агдамский район.

Как передает Day.Az, об этом во вторник на своей странице в Twitter сообщил спецпредставитель Президента Азербайджана на освобожденных территориях (за исключением Шушинского района), входящих в Карабахский экономический район, Эмин Гусейнов.

"Представители казахстанских СМИ и общественности посетили освобожденный от оккупации Агдамский район. В ходе визита гости ознакомились с разрушенными религиозными памятниками, комплексом Имарат, Джума-мечетью, селами, а также с новым планом развития города", - отметил он.