https://news.day.az/politics/1457244.html Представители казахстанских СМИ и общественности посетили Агдамский район - ФОТО
Представители казахстанских СМИ и общественности посетили Агдамский район - ФОТО
Представители казахстанских СМИ и общественности посетили Агдамский район.
Как передает Day.Az, об этом во вторник на своей странице в Twitter сообщил спецпредставитель Президента Азербайджана на освобожденных территориях (за исключением Шушинского района), входящих в Карабахский экономический район, Эмин Гусейнов.
"Представители казахстанских СМИ и общественности посетили освобожденный от оккупации Агдамский район. В ходе визита гости ознакомились с разрушенными религиозными памятниками, комплексом Имарат, Джума-мечетью, селами, а также с новым планом развития города", - отметил он.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре