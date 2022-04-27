Азербайджан и Грузия имеют еще больший потенциал для развития и укрепления дружественных отношений.

Как передает Day.Az, об этом на своей странице в Facebook написал министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили.

"Я завершил свой официальный визит в Азербайджанскую Республику. Спасибо за теплое гостеприимство моих друзей. Основным приоритетом для Грузии и Азербайджана является развитие наших стран, нашего региона, благополучие народа. Обе страны исторически стремились к этому и многое делают в этом направлении. Спасибо грузинским и азербайджанским дипломатам за их вклад в углубление этих отношений", - написал он.