https://news.day.az/politics/1457251.html Азербайджан и Грузия имеют еще больший потенциал для развития и укрепления дружественных отношений - глава МИД
Азербайджан и Грузия имеют еще больший потенциал для развития и укрепления дружественных отношений - глава МИД
Азербайджан и Грузия имеют еще больший потенциал для развития и укрепления дружественных отношений.
Как передает Day.Az, об этом на своей странице в Facebook написал министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили.
"Я завершил свой официальный визит в Азербайджанскую Республику. Спасибо за теплое гостеприимство моих друзей. Основным приоритетом для Грузии и Азербайджана является развитие наших стран, нашего региона, благополучие народа. Обе страны исторически стремились к этому и многое делают в этом направлении. Спасибо грузинским и азербайджанским дипломатам за их вклад в углубление этих отношений", - написал он.
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