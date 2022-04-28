Мы продолжаем поддерживать наших азербайджанских братьев плечом к плечу единым кулаком.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"В Эгейском море, Средиземном море, на Кипре, в Ливии и Азербайджане продолжают реализовываться права и интересы наших братьев и друзей, в том числе и наши. Мы всегда говорим соседней Греции и другим странам, что мы за дружбу, международное право и диалог", - сказал он.