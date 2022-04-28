Спецпредставитель НАТО по Кавказу и Центральной Азии едет в Азербайджан

Специальный представитель генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина прибудет в Азербайджан 28 апреля, сообщили в четверг Day.Az в НАТО.

По данным альянса, этот визит станет частью регулярных консультаций, проводимых официальными лицами НАТО с представителями Азербайджана, Грузии и Армении, и представляет собой важный формат для подведения итогов отношений НАТО с партнерами, обмена мнениями о будущем политическом диалоге и сотрудничестве, особенно в контексте продолжающейся подготовки к саммиту Североатлантического альянса 2022 года в Мадриде.

"Коломина уже посетил Армению, где встретился с высокопоставленными армянскими чиновниками. В настоящее время он находится в Грузии, где запланированы его встречи с официальными лицами этой страны, депутатами парламента, представителями международных организаций и гражданского общества. Коломина прибудет в Баку 28 апреля, где запланированы его встречи с официальными лицами Азербайджана", - отметили в НАТО.