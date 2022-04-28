https://news.day.az/politics/1457316.html Делегация представителей международных мозговых центров ознакомилась с процессом разминирования в Карабахе - ФОТО
Делегация представителей международных мозговых центров ознакомилась с процессом разминирования в Карабахе - ФОТО
Представители ведущих мозговых центров мира, которые примут участие в международной конференции на тему "Развитие и сотрудничество на Южном Кавказе" в Шуше, ознакомились в четверг с процессом разминирования в Карабахе.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, перед тем как отправится в город Шуша, делегация ознакомилась с работами Агентства Азербайджана по разминированию на освобожденных от армянской оккупации землях.
Было отмечено, что минные карты, переданные Азербайджану армянской стороной, точны всего на 25 процентов, что усложняет процесс разминирования.
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